Euro Bölgesi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü

Eurostat, Euro Bölgesi ve AB'nin büyüme verilerini açıkladı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin son verileri yayınladı.

Euro Bölgesi, ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

2022 yılının, nisan-mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Yıllık büyüme yüzde 3,9 oldu

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 yükseldi.

AB, ikinci çeyrekte 0,6 büyüme gösterdi

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4'lük artış gösterdi.

İspanya yüzde 1,1 büyüdü

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1 ve Fransa'da yüzde 0,5 artarken, Almanya'da sabit kaldı.

Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da 4,2, İtalya'da 4,6 ve İspanya'da yüzde 6,3 oldu.

AB'de istihdam 0,3 arttı

Öte yandan, AB'de istihdam 2022'nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,3 yükseldi.

AA'nın haberine göre, Euro Bölgesi’nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,4 arttı.