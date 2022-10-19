Euro Bölgesi'nde eylül enflasyonu yüzde 9,9'a yükseldi

Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9'a yükselerek rekor kırdı.

Bugün küresel piyasaların odağında olan Euro Bölgesi'nin eylül ayı enflasyonu verisinin, yıllık bazda yüzde 9,9'a yükseldiği açıklandı.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen gıda ve enerji fiyatlarının, Euro Bölgesi'nin enflasyonunu artıran en önemli faktörler olduğu belirtildi.

Enflasyonun aylık artışı yüzde 1,2 oldu

Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesi nihai tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarken, aylık bazda ise yüzde 1,2 yükseldi.

Beklenti enflasyonun yüzde 10 artması yönündeydi

Eurostat'ın verilerine göre eylül ayı için öncü enflasyon yüzde 10 olarak açıklanmıştı. Reuters anketine katılan ekonomistler, euro bölgesinde TÜFE'nin yüzde 10 artacağını tahmin etmişlerdi.



Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 6 arttı

Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 6 artarak yüzde 6,1'lik beklentilerin hafif altında geldi. ​ Çekirdek enflasyon eylülde, bir önceki aya göre yüzde 0,9 ile beklentilere paralel olarak yükseldi.

Euro Bölgesi'nde en yüksek enflasyon Estonya'da

Euro Bölgesi'nde yıllık bazda en yüksek enflasyona sahip ülkeler yüzde 24,1 ile Estonya, yüzde 22,5 ile Litvanya ve yüzde 22 ile Letonya oldu.