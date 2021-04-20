Euro Bölgesi'nde bankalar, şirketlere kredi şartlarını sıkılaştırdı

ECB'nin yayınladığı raporda Euro Bölgesi'nde bankaların, ilk çeyrekte şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve bunu sürdüreceği öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 143 bankanın katıldığı ve bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan "Banka Kredi Anketi" raporunda, Euro Bölgesi'nde bankaların, ilk çeyrekte şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve ikinci çeyrekte daha da sıkılaştıracağı sonucu çıktı.

KREDİ ŞARTLARI ZORLAŞMAYA DEVAM EDECEK

Yılın birinci çeyreğini kapsayan raporda, Euro Bölgesi'nde bankaların birinci çeyrekte firmalara kredi şartlarını sıkılaştırırken, ikinci çeyrekte sıkılaştırmaya devam edeceği kaydedildi.

SALGININ BELİRSİZLİĞİ VE AŞILAMA İLE İLGİLİ ŞÜPHELER

"Birinci çeyrekte bankaların kredi şartlarını sıkılaştırması salgın belirsizliğini ve aşılama ile ilgili şüpheleri yansıtıyor." ifadesine yer verilen raporda, şirketlerin kamu likidite yardımlarının yanında yatırım planlarını erteledikleri için kredi talebinin de azaldığı belirtildi.

KONUT KREDİSİ KOŞULLARI DAHA ESNEK

Raporda, yılın ilk çeyreğinde bankaların konut kredi koşullarını bir miktar gevşettiği belirtilerek, ikinci çeyrekte bu kredilere talebin artmasının ve kredi koşulların sıkılaştırılmasının beklendiği kaydedildi.

ECB'NİN PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB'nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta gerçekleştirdiği konuşmada, Euro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirterek, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söyledi.