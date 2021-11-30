Euro Bölgesi'nde enflasyon 25 yılın zirvesine çıktı

Eurostat'ın açıkladığı, Euro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verilere göre yıllık enflasyon yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesinde.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artışı dikkati çekiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı Euro Bölgesi'nde, kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

EN YÜKSEK YILLIK ENFLASYON ENERJİDE GERÇEKLEŞTİ

Euro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 27,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,7 ile hizmetler, yüzde 2,4 ile enerji dışı sanayi ürünler ve yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

KASIM AYINDA ENFLASYON BELÇİKA'DA 7,1'E YÜKSELDİ

Enflasyon, kasım ayında Almanya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 5,6, İtalya'da yüzde 4, Hollanda'da yüzde 5,6, Belçika'da yüzde 7,1, Letonya'da yüzde 7,4, Litvanya'da yüzde 9,3 seviyesinde ölçüldü.