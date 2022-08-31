Euro Bölgesi'nde enflasyon, ağustosta 25 yılın rekorunu kırdı

Avrupa ülkelerinin etkilendiği enflasyon, düşürmek için alınan tedbirlere rağmen yükselmeye devam ediyor.

Bugün küresel piyasaların yakından takip ettiği bir veri olan Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü rakamları, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınladı.

Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8,9 olan yılllık enflasyon, verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9,1'e çıktı.

Enflasyon beklentileri geçti

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 9 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.

En yüksek yıllık enflasyon yüzde 38,3 ile enerjide

Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38,3 ile enerjide gerçekleşti.

Gıda ve alkol ürünleri enflasyonu artıran ikinci etmen oldu

Enerjiyi, yüzde 10,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,8 ile hizmetler izledi.

Enflasyon Estonya'da yüzde 25,2

Enflasyon, ağustos ayında Almanya'da yüzde 8,8, İtalya'da yüzde 9, İspanya'da yüzde 10,3, Belçika'da yüzde 10,5, Yunanistan'da yüzde 11,1, Slovenya’da yüzde 11,5, Slovakya'da yüzde 13,3, Hollanda'da yüzde 13,6, Letonya'da yüzde 20,8, Litvanya'da yüzde 21,1 ve Estonya'da yüzde 25,2 seviyesinde ölçüldü.

Enflasyon hedefe uzak

AA'nın haberine göre, geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.