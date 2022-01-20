Euro Bölgesi'nde enflasyon aralıkta zirveye çıktı

Euro Bölgesi'ne üye ülkelerin enflasyonu yükselirken bu bölgenin verilerine de yansıdı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna göre, AB'de kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5,3'e ulaştı.

Euro Bölgesi'nde de kasımda yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5 olarak belirlendi.

ENFLASYON 25 YILIN ZİRVESİNDE

Böylece, Euro Bölgesi'nde aralık ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Euro Bölgesi'nde, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.

ENERJİ ÜRÜNLERİ ENFLASYONU ARTTIRDI

Söz konusu dönemde, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,46 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,02 ile hizmetler, yüzde 0,78 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,71 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, aralık ayında Almanya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 6,6, İtalya'da yüzde 4,2, Hollanda'da yüzde 6,4, Belçika'da yüzde 6,6 , Polonya'da yüzde 8, Litvanya'da yüzde 10,7 ve Estonya'da yüzde 12 seviyesinde belirlendi.

ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.