Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine ulaştı

Enflasyon bütün dünyada yükselme eğilimine girdi. Euro Bölgesi'nde, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4'le son 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı enflasyon verilerini yayınladı. Euro Bölgesi'nde enflasyon, 2008 yılı Eylül ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyon, geçen yılın eylül ayında AB'de yüzde 0,3, Euro Bölgesi'nde ise yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

AB'DE ENFLASYON 3,6'YA YÜKSELDİ

Buna göre, AB'de ağustos ayında yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,6'ya yükseldi.

EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON YÜZDE 3,4'E ÇIKTI

Euro Bölgesi'nde de ağustosta yüzde 3 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,4'e ulaştı.

Enflasyon, geçen yılın eylül ayında AB'de yüzde 0,3, Euro Bölgesi'nde ise yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONUN YÜKSELMESİNE ETKİ ETTİ

Eylül ayında enflasyondaki yükselişe en fazla katkıyı enerji fiyatlarındaki artış verdi.

Enflasyon, eylül ayında Litvanya ve Estonya'da yüzde 6,4, Polonya'da yüzde 5,6, Macaristan'da yüzde 5,5, Romanya'da yüzde 5,2 ve Letonya'da yüzde 4,7 seviyesinde ölçüldü. Söz konusu oran, Almanya'da yüzde 4,1, İspanya'da yüzde 4, Belçika'da yüzde 3,8, İtalya'da yüzde 2,9 ve Fransa'da yüzde 2,7 olarak belirlendi.