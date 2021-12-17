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    Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda zirveye çıktı

    Avrupa'nın enflasyon sorunu giderek artıyor. Son açıklanan kasım ayı verilerinde ise bugüne kadar görülmemiş seviyeye çıkıldığı aktarıldı.
    • AA
    • 17.12.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:10
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    Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda zirveye çıktı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

    EURO BÖLGESİ'NİN ENFLASYONU YÜZDE 4,9

    Euro Bölgesi'nde kasım ayında yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4,9'a ulaşarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    AB'NİN ENFLASYONU YÜZDE 5,2

    Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 4,4 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 5,2'ye ulaştı.

    Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor.

    Almanya ekonomisi

    ENFLASYONUN ÇIKIŞ NEDENİNİN LİDERİ ENERJİ FİYATLARI

    Bu dönemde, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,57 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,16 ile hizmetler, yüzde 0,64 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,49 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

    Enflasyon, kasım ayında Almanya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 5,5, İtalya'da yüzde 3,9, Hollanda'da yüzde 5,9 ve Belçika'da yüzde 7,1 seviyesinde belirlendi.

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