Euro Bölgesi'nde enflasyon nisanda yüzde 7 oldu Euro Bölgesi'nde enflasyon nisanda yüzde 7'ye çıkarak hedeflenen yüzde 2'nin üzerinde kaldı.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı nihai enflasyon verilerini aktardı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 olarak ölçüldü.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde nisanda enflasyon, bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,6 arttı.

Enflasyon, Nisan 2022'de Euro Bölgesi'nde yüzde 7,4, AB'de ise yüzde 8,1 seviyesindeydi.

Gıda, alkol ve tütün ürünlerini fiyatı yükseldi

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,75'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,21'i hizmetler, yüzde 1,62'si enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,38'i enerjiden kaynaklandı

AB'de martta yüzde 8,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,1'e geriledi

AB'de ise martta yüzde 8,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,1 seviyesinde belirlendi.

AB’de en yüksek enflasyon Macaristan'da

Yıllık enflasyon, nisanda Macaristan'da yüzde 24,5, Letonya'da yüzde 15, Çekya'da yüzde 14,3, Slovakya ve Polonya'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 13,3, Estonya'da yüzde 13,2, Romanya'da yüzde 10,4 ve Bulgaristan'da yüzde 10,3 oldu. Böylece AB üyesi 9 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 8,7, Almanya'da yüzde 7,6 ve Fransa'da yüzde 6,9 olarak belirlendi.