Euro Bölgesi'nde enflasyon rekoru kırıldı

Ülke ve toplulukların enflasyonu açıklanmaya devam ediyor. Euro Bölgesi'nin enflasyonu da mayısta yıllık olarak yüzde 8,1'e ulaştı.

Küresel anlamda ithalatın da enflasyon artışının da merkezinde enerji maliyetlerinin yükselmesi yatıyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

Yüzde 8,1 bugüne kadarki en yüksek seviye

AA'nın haberine göre, Euro Bölgesi'nde, mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisanda yüzde 7,4 olan yıllık oran yüzde 8,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,1'e ulaşarak rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.

En yüksek yıllık artış yüzde 39,2 ile enerjide yaşandı

Euro Bölgesi'nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 39,2 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 7,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,5 ile hizmetler izledi.

Estonya'da yüzde 20,1 enflasyon oranı tespit edildi

Enflasyon, mayıs ayında Almanya'da yüzde 8,7, İspanya'da yüzde 8,5, İtalya'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 9,9, Yunanistan'da yüzde 10,7, Slovakya'da yüzde 11,8, Hollanda'da yüzde 10,2, Letonya'da yüzde 16,4, Litvanya'da yüzde 18,5 ve Estonya'da yüzde 20,1 seviyesinde ölçüldü.

Böylece Euro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.