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    Euro Bölgesi'nde enflasyon şubatta zirve yaptı

    Euro Bölgesi'nde, şubatta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,8'e çıkarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı.
    • AA
    • 02.03.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 15:57
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    Euro Bölgesi'nde enflasyon şubatta zirve yaptı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.  Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 5,8'e yükseldi.

    Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine seyrediyor.

    EN YÜKSEK YILLIK ENFLASYON YÜZDE 31,7 İLE ENERJİDE

    Euro Bölgesi'nde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 31,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 4,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 2,5 ile hizmetler izledi.

    Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 4,1, İspanya'da yüzde 7,5, İtalya'da yüzde 6,2, Hollanda'da yüzde 7,2, Belçika'da yüzde 9,6, Estonya'da yüzde 12,4 ve Litvanya'da yüzde 13,9 seviyesinde ölçüldü.

    Euro Bölgesi nde enflasyon şubatta zirve yaptı #1

    25 YILDIR EN YÜKSEK SEVİYE

    Böylece Euro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan bu yana ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon, geçen aylarda da zirve yapmıştı.


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