Euro
15.28
1.31%
Dolar
13.49
0.88%
Altın
782.47
0.97%
Borsa
2009
-0.33%
Bitcoin
522.385
0.70%
BTXN Coin
30.37
-4.13%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Euro Bölgesi'nde enflasyon zirvede

    Enerji fiyatlarının itici gücü ile yüzde 5,1 seviyesine gelen Euro Bölgesi enflasyonu tarihi zirvesine çıktı. Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları tedirgin ediyor.
    • AA
    • 02.02.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Euro Bölgesi'nde enflasyon zirvede

    Avrupa da enflasyon verisine odaklanmıştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.

    Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1'e yükseldi. Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

    EN YÜKSEK ENFLASYON ENERJİDE

    Euro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 28,6 ile enerjide gerçekleşti.

    Enerjiyi, yüzde 3,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,4 ile hizmetler ve yüzde 2,3 ile enerji dışı sanayi ürünler ve izledi.

    enflasyon

    LİTVANDA'DA ENFLASYON YÜZDE 12,2 SEVİYESİNDE

    Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 5,1, Fransa'da yüzde 3,3, İspanya'da yüzde 6,1, İtalya'da yüzde 5,3, Hollanda'da yüzde 7,6, Belçika'da yüzde 8,5, Estonya’da yüzde 11,7 ve Litvanya'da yüzde 12,2 seviyesinde ölçüldü.

    25 YILIN EN YÜKSEĞİ

    Böylece, Euro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.


    Görüş Bildir