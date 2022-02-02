Euro Bölgesi'nde enflasyon zirvede

Enerji fiyatlarının itici gücü ile yüzde 5,1 seviyesine gelen Euro Bölgesi enflasyonu tarihi zirvesine çıktı. Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları tedirgin ediyor.

Avrupa da enflasyon verisine odaklanmıştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1'e yükseldi. Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

EN YÜKSEK ENFLASYON ENERJİDE

Euro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 28,6 ile enerjide gerçekleşti.

Enerjiyi, yüzde 3,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,4 ile hizmetler ve yüzde 2,3 ile enerji dışı sanayi ürünler ve izledi.

LİTVANDA'DA ENFLASYON YÜZDE 12,2 SEVİYESİNDE

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 5,1, Fransa'da yüzde 3,3, İspanya'da yüzde 6,1, İtalya'da yüzde 5,3, Hollanda'da yüzde 7,6, Belçika'da yüzde 8,5, Estonya’da yüzde 11,7 ve Litvanya'da yüzde 12,2 seviyesinde ölçüldü.

25 YILIN EN YÜKSEĞİ

Böylece, Euro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.