Euro Bölgesi'nde ilk çeyrekte konut fiyatları geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2023 yılı ilk çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayınladı.
Bu verilere göre, Euro Bölgesi'nde konut fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 düştüğü görüldü.
AB'de konut fiyatları 2023 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 geriledi.
AB'de konut fiyatları 2022'nin aynı dönemine göre ise yüzde 0,8 yükseldi.
Yıllık bazda artış, çeyreklik bazda azalış var
Aynı dönemde konut fiyatları Euro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,4 arttı.
Şehirlere göre azalan konut fiyat oranları
AB üyesi ülkeler arasında, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatları Lüksemburg'da yüzde 4,1, Almanya'da yüzde 3,1, Finlandiya'da yüzde 1,8, Avusturya'da yüzde 1,4, Çekya'da yüzde 1,1, Hollanda ve Fransa'da yüzde 1, İsveç ve İrlanda'da yüzde 0,8, Romanya'da yüzde 0,4 ve Polonya'da yüzde 0,1 azaldı.