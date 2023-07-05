Euro Bölgesi'nde ilk çeyrekte konut fiyatları geriledi Konuta erişim bütün dünyanın ortak sorunu iken Euro Bölgesi'nden ve AB'den fiyatların düşüşünü işaret eden bir veri geldi.

AA Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2023 yılı ilk çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayınladı. Bu verilere göre, Euro Bölgesi'nde konut fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 düştüğü görüldü. AB'de konut fiyatları 2023 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 geriledi. AB'de konut fiyatları 2022'nin aynı dönemine göre ise yüzde 0,8 yükseldi. Yıllık bazda artış, çeyreklik bazda azalış var Aynı dönemde konut fiyatları Euro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,4 arttı. Şehirlere göre azalan konut fiyat oranları AB üyesi ülkeler arasında, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatları Lüksemburg'da yüzde 4,1, Almanya'da yüzde 3,1, Finlandiya'da yüzde 1,8, Avusturya'da yüzde 1,4, Çekya'da yüzde 1,1, Hollanda ve Fransa'da yüzde 1, İsveç ve İrlanda'da yüzde 0,8, Romanya'da yüzde 0,4 ve Polonya'da yüzde 0,1 azaldı. Gözden Kaçmasın İngiltere’de konut kredisi faizi arttı Haberin Detayları