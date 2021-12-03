Euro Bölgesi'nde imalat PMI kasımda yükseldi

Küresel piyasalarca takip edilen ve yükselmesi sanayinin çarklarının döndüğünün belirtisi olan verilerden imalat PMI, Euro Bölgesi'nde artış gösterdi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Euro Bölgesi'nin kasım ayı bileşik ve hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI, tedarik ve ham madde sıkıntılarına rağmen kasımda, bir önceki aya göre 1,2 puan artışla 55,4'e çıktı.

Euro Bölgesi'nde ekimde 54,6 puan olan hizmet sektörü PMI da kasımda 55,9 puana çıktı. Endeksin 56,6 puana çıkması bekleniyordu.

AVRUPA'DA ARZ SIKINTISINA RAĞMEN BÜYÜME YAŞANDI

Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasım ayında, imalat sektörünün ciddi arz sıkıntılarıyla karşılaşmasına rağmen ekonomik büyüme hız kazandı. Euro Bölgesi'nde kasımda, girdi maliyet enflasyonunun hız kazanması fiyat baskılarını daha da artırdı.

"FİRMALARIN BÜYÜME BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI"

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, talep artışının yavaşladığını belirten Williamson, koronavirüs salgını hakkında endişelerinin artması nedeniyle firmaların gelecek büyüme beklentilerinin zayıfladığını ifade etti. Williamson, söz konusu verilerin Omicron varyantının ortaya çıkması öncesinde toplandığına dikkati çekerek, son gelişmeler doğrultusunda beklentilerin daha da olumsuz olduğunu kaydetti.