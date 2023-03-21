Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi artıyor Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da kira fiyatları ve konut satış bedelleri arttı. Bu süreç de inşaat üretimi artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini açıkladı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 3,9 yükseldi

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,9 yükseldi.

İnşaat üretimi yıllık yüzde 0,9 yükseldi

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, 2022'nin Ocak ayına göre de yüzde 0,9 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi yüzde 3,5 arttı

AB'de de inşaat üretimi ocakta, önceki aya kıyasla yüzde 3,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,4 artış gösterdi.

En fazla artış Almanya'da

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 12,6 ile Almanya'da, yüzde 9,8 ile Slovenya'da ve yüzde 7 ile Polonya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 5 ile Macaristan'da, yüzde 4,3 ile Romanya'da ve yüzde 1,5 ile Belçika'da belirlendi.