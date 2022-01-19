Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda düştü

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, koronavirüs salgınının hız kazandığı kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken, AB'de ise yüzde 0,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı kasım ayı inşaat üretimi verilerini paylaştı.

Yayınlanan verelere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,2 azaldı. İnşaat üretimi, 2020'nin kasım ayına göre ise yüzde 0,5 arttı.

AB'DE İNŞAAT ÜRETİMİ KASIMDA ARTTI

AB'de ise inşaat üretimi kasımda, önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,3 artış gösterdi.

EN FAZLA ARTIŞ ROMANYA'DA

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8 ile Romanya'da, yüzde 5 ile Macaristan'da ve yüzde 4,8 ile Slovakya'da ölçüldü.

EN FAZLA DÜŞÜŞ BELÇİKA'DA

En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Belçika'da, yüzde 1,4 ile Fransa'da ve yüzde 0,8 ile de Almanya'da belirlendi.