Euro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştığı aralık ayında yüzde 7 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı Aralık ayı işsizlik verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'de kasım ayında yüzde 6,5 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralıkta yüzde 6,4'e geriledi.

EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK ORANI, ARALIKTA YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ

Euro Bölgesi'nde ise kasımda yüzde 7,1 olan işsizlik oranı, aralıkta yüzde 7'ye indi.

İşsizlik oranı, 2020’nin Aralık ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,2, AB'de ise yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.

İŞSİZLİK ORANI, ARALIKTA İSPANYA'DA YÜZDE 13 DÜZEYİNDE

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, aralıkta İspanya'da yüzde 13, Yunanistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 9, İsveç'te yüzde 8,2, Fransa'da yüzde 7,4 ve Almanya'da yüzde 3,2 oldu.

AB'DE İŞSİZ SAYISI 13 MİLYON 612 BİN

AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 612 bin olurken, bunun 11 milyon 481 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI, AB VE EURO BÖLGESİ’NDE YÜZDE 14,9 OLDU

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 748 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 222 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi’nde yüzde 14,9 olarak ölçüldü.