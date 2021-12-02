Euro Bölgesi'nde işsizlik ekim ayında geriledi

İşsizlik verisi ekonominin belirleyicilerinden birisi. Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 7,4 olan işsizlik, ekim ayında yüzde 7,3 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayınladı.

AB'NİN İŞSİZLİK VERİSİ AYNI SEVİYEDE

Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 6,7 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ekimde de aynı seviyeyi korudu.

EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK AZALDI

Euro Bölgesi'nde ise eylülde yüzde 7,4 olan işsizlik, ekimde yüzde 7,3'e geriledi.

İşsizlik, geçen yılın ekim ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,4, AB'de de yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, ekimde İspanya'da yüzde 14,5, Yunanistan'da 12,9, İtalya'da 9,4, İsveç’te 8,7, Fransa'da 7,6 ve Almanya'da yüzde 3,3 olarak belirlendi.

AB VE EURO BÖGESİNDEKİ İŞSİZLİK VERİLERİ PAYLAŞILDI

AB'de işsiz sayısı ekimde 14 milyon 312 bin olurken, bunun 12 milyon 45 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Genç işsizlik oranı ise AB ve Euro Bölgesi’nde yüzde 15,9 olarak ölçüldü.