Euro Bölgesi'nde işsizlik mart ayında sabit kaldı Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, martta Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,5'te sabit kalırken AB'de işsizlik oranı yüzde 6'ya geriledi.

AA

Bugünün önemli verilerinden birini Euro Bölgesi'nin işsizlik verileri oluşturdu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mart ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi.

AB'de işsizlik verisi geriledi

AB'de şubat ayında yüzde 6,1 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, martta yüzde 6'ya geriledi.

Geçen yılın işsizlik verileri

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Ülkelerin işsizlik oranları

Martta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da yüzde 10,2, İsveç'te yüzde 8,3, Finlandiya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3 ve İtalya'da yüzde 7,2 oldu.

İşsiz sayısı

AB'de işsiz sayısı, martta 13 milyon 258 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 87 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı

Mart ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 858 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 259 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,1 olarak ölçüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)