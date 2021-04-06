Euro Bölgesi'nde işsizlik şubatta sabit kaldı

Koronavirüs salgını kısıtlamalarının getirdiği işsizlik artışı bütün dünyanın ortak sorunu. Euro Bölgesi'nde işsizlik, şubat ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verileri yayınladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ocak ayında yüzde 8,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, şubat ayında da aynı seviyeyi korudu.

AB'de de ocak ayında yüzde 7,5 seviyesinde olan işsizlik, şubatta sabit kaldı.

İşsizlik, geçen yılın şubat ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,3, AB'de de yüzde 6,5 seviyesinde belirlenmişti.

İSPANYA'DA İŞSİZLİK YÜZDE 16,1 AZALDI

Şubat ayında işsizlik İspanya'da yüzde 16,1, Fransa'da yüzde 8 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

EURO BÖLGESİ İŞSİZ SAYISI 13.5 MİLYON KİŞİ

AB'de işsiz sayısı şubatta 15 milyon 953 bin olurken, bunun 13 milyon 571 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.