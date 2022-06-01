Euro Bölgesi'nde işsizlik verisi nisanda değişmedi: Yüzde 6,8

Enflasyon ve büyüme sorunları yaşayan AB ve Euro Bölgesi'nde önemli bir veri daha açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi işsizlik oranı: Yüzde 6,8

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 6,8 seviyesinde ölçüldü. Euro Bölgesi'nde de martta yüzde 6,8 olan işsizlik oranı, nisanda sabit kaldı. İşsizlik oranı, geçen yılın nisan ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,2 olarak tespit edilmişti.

AB işsizlik oranı: Yüzde 6,2

AB'de mart ayında yüzde 6,2 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisanda da aynı oranda belirlendi. Geçen yılın nisan ayında AB'de ise yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.

Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

En fazla işsizlik yüzde 13,3 ile İspanya'da

AA'nın haberine göre, ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, nisanda İspanya'da yüzde 13,3, Yunanistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 8,4, İsveç'te yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

İşsiz sayıları

AB'de işsiz sayısı nisanda 13 milyon 264 bin olurken, bunun 11 milyon 181 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 600 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 122 bin olarak belirlendi.