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    Euro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi

    Perakende satışlar piyasaları hareketlendiriyor ve talebin karşılanması anlamı taşıyor. yüksek enflasyon, Avrupa'da satışların gerilemesine neden oldu.
    • 05.12.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:22
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    Euro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi

    Avrupa'da enflasyon yüksek seyredenken, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini yayınladı.

    Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7 düştü.

    AA'nın haberine göre, AB'de perakende satışlar ekimde, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,4 azaldı.

    perakende

    Ülke ülke perakende satışlar

    AB ülkeleri arasında ekimde, bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 4,6 ile Avusturya'da, yüzde 4 ile Hırvatistan'da ve yüzde 3,3 ile Belçika'da görüldü.

    En fazla yükseliş ise yüzde 2,6 ile Lüksemburg'da, yüzde 0,5 ile Malta, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 0,4 ile de İspanya'da belirlendi.

    Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 9,5, İsveç'te yüzde 6,4 ve Belçika'da yüzde 5,7 geriledi. Slovenya'da yüzde 8,5, Malta'da yüzde 7,2 ve Letonya'da yüzde 5,7 arttı.


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