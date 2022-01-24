Euro Bölgesi'nde PMI ocakta geriledi

Bugün açıklanması beklenen ve piyasaların odağında olan verilerden biri olan Euro Bölgesi birleşik PMI verisi açıklandı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Euro Bölgesi'nin ocak ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncü verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), koronavirüs salgını ve Omicron varyantının hız kazanmasıyla 0,9 puan azalarak 52,4 puana indi.

OCAKTA OMICRON VARYANTI ARTINCA TİCARİ FAALİYETLER AZALDI

Çıkan verilere göre ocak ayında Omicron varyantının yayılması ticari faaliyetleri yavaşlattı ve Euro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkiledi.

HİZMET SEKTÖRÜ BELİRGİN YAVAŞLADI

Tedarik zincirindeki gecikmelerin azalması imalat sektörüne destek sağlasa da koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde yeniden kısıtlamalara gidilmesi hizmet sektöründe belirgin bir yavaşlamaya neden oldu.

MAL VE HİZMET FİYATLARI YÜKSELDİ

Mal ve hizmetlerin ortalama fiyatları daha önce görülmemiş bir oranda yükselirken, üretici girdi maliyetlerinin gevşemesi, ham madde fiyat baskılarının azalmasına işaret etti.

BİLEŞİK VE HİZMET PMI AZALDI

Böylece, aralıkta 53,3 puan olan bileşik PMI, ocakta 0,9 puan gerileyerek 52,4 puana düştü. Aralık ayında 53,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI verisi ocakta 51,2'ye indi.

İMALAT PMI ARTTI

İmalat sanayi PMI ise piyasa beklentilerini aştı ve aralıktaki 58 puan seviyesinden ocakta 59 puan seviyesine çıktı.