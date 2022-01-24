Euro
15.155
-0.76%
Dolar
13.4096
-0.46%
Altın
792.16
-0.18%
Borsa
1928
-4.12%
Bitcoin
459.991
-7.00%
BTXN Coin
29.76
-7.37%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Euro Bölgesi'nde PMI ocakta geriledi

    Bugün açıklanması beklenen ve piyasaların odağında olan verilerden biri olan Euro Bölgesi birleşik PMI verisi açıklandı.
    • AA
    • 24.01.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Euro Bölgesi'nde PMI ocakta geriledi

    Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Euro Bölgesi'nin ocak ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncü verilerini açıkladı.

    Euro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), koronavirüs salgını ve Omicron varyantının hız kazanmasıyla 0,9 puan azalarak 52,4 puana indi.

    OCAKTA OMICRON VARYANTI ARTINCA TİCARİ FAALİYETLER AZALDI

    Çıkan verilere göre ocak ayında Omicron varyantının yayılması ticari faaliyetleri yavaşlattı ve Euro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkiledi.

    HİZMET SEKTÖRÜ BELİRGİN YAVAŞLADI

    Tedarik zincirindeki gecikmelerin azalması imalat sektörüne destek sağlasa da koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde yeniden kısıtlamalara gidilmesi hizmet sektöründe belirgin bir yavaşlamaya neden oldu.

    Euro Bölgesi nde PMI ocakta geriledi #1

    MAL VE HİZMET FİYATLARI YÜKSELDİ

    Mal ve hizmetlerin ortalama fiyatları daha önce görülmemiş bir oranda yükselirken, üretici girdi maliyetlerinin gevşemesi, ham madde fiyat baskılarının azalmasına işaret etti.

    BİLEŞİK VE HİZMET PMI AZALDI

    Böylece, aralıkta 53,3 puan olan bileşik PMI, ocakta 0,9 puan gerileyerek 52,4 puana düştü. Aralık ayında 53,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI verisi ocakta 51,2'ye indi.

    Euro Bölgesi nde PMI ocakta geriledi #2

    İMALAT PMI ARTTI

    İmalat sanayi PMI ise piyasa beklentilerini aştı ve aralıktaki 58 puan seviyesinden ocakta 59 puan seviyesine çıktı.


    Görüş Bildir