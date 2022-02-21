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    Euro Bölgesi'nde PMI verisi artıyor

    Euro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, şubat ayında 3,5 puan artarak 55,8 puana çıktı.
    • AA
    • 21.02.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 17:31
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    Euro Bölgesi'nde PMI verisi artıyor

    Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Euro Bölgesi'nin şubat ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncü verilerini açıkladı.

    Euro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), koronavirüs kısıtlamalarının kalkması ve büyümenin hız kazanmasıyla artışa geçti.

    HİZMET SEKTÖRÜNDE BÜYÜME HIZLANDI

    Ayrıca, gelecek beklentileri daha olumlu bir hal alırken yeni siparişler ve istihdam da arttı. Özellikle hizmet sektöründe büyüme hızlandı. Tedarik gecikmelerinin azalması ham madde girdi maliyetinin düşmesine yardımcı olurken, ücretler ve enerji faturalarının yükselmesinin neden olduğu kalıcı maliyet baskıları, mal ve hizmetler için uygulanan ortalama fiyatlarda artışa yol açtı. Böylece, ocakta 52,3 puan olan bileşik PMI, şubatta 3,5 puan artarak 55,8 puana çıktı.

    PMI

    PMI 51,1'DEN 55,8'E ÇIKTI

    Ocak ayında 51,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI şubatta 55,8'e tırmanırken, imalat sanayi PMI ise aynı dönemde 58,7'den 58,4 puan seviyesine indi.

    PMI'DE SINIR 50 PUAN

    PMI verisinde 50 puanın üzeri ekonomik aktivitede büyümeyi, 50 puan altı ise daralmayı işaret ediyor


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