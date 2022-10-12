Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta yüzde 1,5 arttı

Bugün Euro Bölgesi'nin sanayi üretimi verisi yayınlandı. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aylık yüzde 2,5 artarken, AB bölgesinde ise 3,5 artış yaşandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,5 yükseldiğini açıkladı. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Ağustos 2021'e göre de yüzde 2,5 artış gösterdi.

AB'de sanayi üretimi, ağustosta yıllık yüzde 3,5 arttı

Ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini aktarıldı. AB'de de sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 yükseldi.

Aylık sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 16,6 ile İrlanda'da

AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 16,6 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile Estonya'da ve yüzde 4,3 ile Danimarka'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7 ile İsveç'te, yüzde 6,1 ile Belçika'da ve yüzde 1,5 ile Hollanda'da tespit edildi.

AB'de sanayi üretimi en fazla Bulgaristan'da yükseldi

AA'nın haberine göre, sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 16,5 ile Bulgaristan'da, yüzde 14,4 ile Litvanya'da ve yüzde 14,1 ile Danimarka'da artarken, Belçika'da yüzde 10,3, Lüksemburg'da yüzde 2,5 ve Slovakya'da yüzde 2 geriledi.