Euro
10.0903
0.27%
Dolar
8.5623
0.25%
Altın
487.4
1.26%
Borsa
1.445
0.06%
Bitcoin
396.003
4.17%
EXEN Coin
25.95
8.44%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı

    Bugün açıklanması beklenen verilerden birisi olan Euro Bölgesi'ndeki sanayi üretimi, koronavirüs tedbirlerinin gevşediği haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalış gösterdi.
    • AA
    • 12.08.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,3 düşerken 2020'nin haziran ayına göre yüzde 9,7 yükseldi.

    AB'de sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 arttı.

    SANAYİ ÜRETİMİNDE EN FAZLA DÜŞÜŞ İRLANDA'DA YAŞANDI

    Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 4,4 ile İrlanda'da, 2,6 ile Portekiz'de ve yüzde 2,3 ile Danimarka'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 5,2 ile Malta'da, 3,3 ile Hollanda'da ve yüzde 3,2 ile de Estonya'da belirlendi.

    Euro Bölgesi nde sanayi üretimi arttı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir