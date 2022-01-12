Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda yükseldi

Avrupa ekonomisinde sanayi üretiminin artması, koronavirüs salgınından sonra normalleşme sinyalleri verilmesi açısından önemli.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştığı geçen yılın kasım ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

2020 VERİLERİNE GÖRE GERİLERDİ

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda, ekim ayına kıyasla yüzde 2,3 artarken, Kasım 2020'ye göre yüzde 1,5 geriledi.

AB'DE SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSELDİ

AB'de ise sanayi üretimi kasımda, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükselirken, önceki yılın aynı dönemine göre sabit kaldı.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 37,3 ile İrlanda'da, yüzde 5,9 ile Polonya'da ve yüzde 4,8 ile Çekya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 4,4 ile Belçika'da, yüzde 3,7 ile Malta'da ve yüzde 2,3 ile Lüksemburg'da belirlendi.