Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yükseldi Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı.

AA

Sanayi üretimi artışı ekonominin çarklarının döndüğünün kanıtı olarak kabul ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz etkilenen Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin yükselmesi memnuniyetle karşılanıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yüzde 1,5 arttı

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,5, şubat 2022'ye göre de yüzde 2 artış gösterdi.

AB'de sanayi üretimi yüzde 1,4 yükseldi

AB'de sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,1 yükseldi.

En fazla aylık artış yüzde 6,1 ile Belçika'da yaşandı

Şubatta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,1 ile Belçika'da, yüzde 4,9 ile Lüksemburg'da ve yüzde 4,8 ile Yunanistan'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 3,6 ile Slovenya'da, yüzde 2,3 ile Finlandiya'da ve yüzde 2 ile Portekiz'de tespit edildi.

Yıllık bazda en fazla artış yüzde 25,3 ile İrlanda'da gerçekleşti

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 25,3 ile İrlanda'da, yüzde 17,1 ile Malta'da, yüzde 15,7 ile Danimarka'da artarken, Estonya'da yüzde 7,4, Litvanya'da yüzde 6,9, Slovakya ve Romanya'da yüzde 4,7 geriledi.