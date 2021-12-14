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    Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yüzde 1,1 arttı

    Eurostat, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.
    • AA
    • 14.12.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 13:44
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    Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yüzde 1,1 arttı

    Türkiye'de dün açıklanan, yıllık yüzde 8,5 aylık yüzde 0,6 artış gösteren ekim sanayi üretimi rakamları, dünya genelinde de açıklanmaya devam ediliyor.

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,1, YILLIK 3,3 ARTTI

    Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükselirken, Ekim 2020'ye göre ise yüzde 3,3 arttı.

    Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi ekimde, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,6 yükseliş gösterdi.

    Euro Bölgesi nde sanayi üretimi yüzde 1,1 arttı #1

    AYLIK BAZDA SANAYİ ÜRETİMİNDE EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 3 İLE ALMANYA VE SLOVAKYA'DA YAŞANDI

    Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3 ile Almanya ve Slovakya'da, yüzde 2,5 ile Yunanistan'da ve yüzde 2,1 ile Danimarka'da gerçekleşti.

    En fazla düşüş ise yüzde 2,4 ile Estonya'da, yüzde 1,5 ile Letonya'da ve yüzde 0,9 ile Hollanda ve Romanya'da belirlendi.

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