Euro Bölgesi'nde şirket kredileri azaldı, tüketici kredileri arttı Dünyada merkez bankaları faiz artırımını tercih etti ve bunun para arzına yansımaları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), nisan ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, parasal sıkılaştırmayla nisanda ivme kaybetmeye devam etti.

Martta yıllık bazda yüzde 5,2 artan şirket kredileri, geçen ay yüzde 4,6 yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri ise geçen ay yüzde 2,5 arttı.

Faiz artışının etkisi

Şirket kredilerinde devam eden ivme kaybı, "ECB'nin Temmuz 2022'den bu yana yaptığı 7 faiz artırımının yavaş yavaş etkisini gösterdiği" şeklinde değerlendirildi.

Haziran 2014'ten bu yana en düşük oran

Nisanda M3 para arzı, yıllık bazda ise yüzde 1,9 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 2,1'in altında kaldı. Bu, Haziran 2014'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Enflasyonun artış hızı yavaşlayacak

M3 para arzındaki yavaş büyüme, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.