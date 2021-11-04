Euro Bölgesi'nde ÜFE eylül ayında yükseldi

Küresel ekonominin odaklandığı verilerden birisi olan Euro Bölgesi'ndeki Üretici Fiyat Endeksi açıklandı ve eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,7 artış gösterdiği belirtildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayınladı.

AB’DE ÜFE YÜZDE 16,2 ARTTI

Buna göre, AB'de ÜFE eylülde, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,2 yükseldi.

EURO BÖLGESİ'NDE ÜFE YÜZDE 16 YÜKSELDİ

Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, 2020'nin eylül ayına göre de yüzde 16 artış gösterdi.

ÜFE, EYLÜLDE AYLIK BAZDA EN FAZLA YÜZDE 23,2 İLE İRLANDA'DA ARTIŞ GÖSTERDİ

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 23,2 ile İrlanda'da, yüzde 8,4 ile Danimarka'da ve yüzde 5,8 ile Yunanistan'da yükseldi. ÜFE, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla İrlanda'da yüzde 82,9, Danimarka'da yüzde 34,4 ve Estonya'da yüzde 29,9 arttı.