Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yıllık yüzde 27,1 arttı

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi kasım ayında yıllık bazda yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşerken, 2021'in kasım ayına kıyasla yüzde 27,4 yükseldi.

Enerji fiyatları üretici fiyatlarını etkiledi

Euro Bölgesi'nde ÜFE, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle kasım ayında yıllık bazda yüzde 27,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 55,7 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 27,5 artacağı yönündeydi. Böylelikle açıklanan veri, beklentilerin altında kaldı.

AB arasında en fazla üretici fiyatı Macaristan'da artış gösterdi

AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda yıllık bazda en fazla yüzde 63,5 ile Macaristan'da, yüzde 51,2 ile Letonya ve yüzde 44,8 ile Romanya'da arttı.

Yıllık ÜFE, Almanya'da yüzde 29, İtalya'da yüzde 35,7, İspanya'da yüzde 20,7 ve Fransa'da yüzde 21,5 olarak belirlendi.