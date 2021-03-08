Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 13 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, koronavirüs salgınında en kötünün görüldüğü anlayışı ile yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, şubatta eksi 0,2 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,8 puanlık artışla 5 puana yükselerek, Şubat 2020’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti, endeksin 1,9 puana yükselmesi yönündeydi.

MART 2020'DEN BU YANA EN BÜYÜK SEVİYE

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen “Beklentiler Endeksi”, aşılamada elde edilen başarının koronavirüse karşı etkili koruma umutlarını artırmasıyla 31,5 puandan 32,5 puana yükseldi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 30,3 puandan eksi 26,5 puana çıkarak, Mart 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

AŞI ÖNLEMİ PİYASALARI CANLANDIRDI

Sentix’in açıklamasında, küresel ölçekte aşılamanın iyi ilerlediği ve bunun koronavirüse karşı etkili koruma umutlarını artırdığı vurgulanarak, “Bu eğilimler, ekonomik faaliyetlerin daha hızlı toparlanmasına olanak sağlar. Yatırımcıların odaklandığı şey bu oldu.” ifadesi kullanıldı.