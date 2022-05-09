Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, 23 ayın en düşük seviyesinde

Rusya-Ukrayna savaşı hem bölgesel yakınlık olarak hem de Rusya'ya yansımaları yüzünden Avrupa'daki yatırımcı güvenini sarstı.

Avrupa ekonomisi, yatırımcı güveninin düşmesi ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşından bir yara daha aldı.

Yatırımcı güveni eksi 18'den eksi 22,6'ya indi

Nisanda eksi 18 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon ve tedarik sıkıntılarına yönelik endişelerle geriledi. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, nisanda eksi 18 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,6 puanlık düşüşle eksi 22,6 puana indi.

Beklentiler de düşüşte

Yatırımcılara yönelik Beklentiler Endeksi de 4,2 puan azalışla eksi 34 puana inerek Aralık 2008’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 5,5 puandan eksi 10,5 puana indi.

"Mayıs ayı başında ekonomide gerileme daha da derinleşti"

Sentix açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının izlerinin ekonomik anlamda giderek daha görünür hale geldiği belirtilerek, ekonomik krizin tüm dünyada hissedildiğine vurgu yapıldı.