Petrol
110.38
-1.79%
Euro
15.92
0.91%
Dolar
15.09
0.95%
Altın
907.08
0.21%
Borsa
2467
0.35%
Bitcoin
503.400
-4.80%
BTXN Coin
15.29
-1.03%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, 23 ayın en düşük seviyesinde

    Rusya-Ukrayna savaşı hem bölgesel yakınlık olarak hem de Rusya'ya yansımaları yüzünden Avrupa'daki yatırımcı güvenini sarstı.
    • 09.05.2022 - 15:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, 23 ayın en düşük seviyesinde

    Avrupa ekonomisi, yatırımcı güveninin düşmesi ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşından bir yara daha aldı.

    Yatırımcı güveni eksi 18'den eksi 22,6'ya indi

    Nisanda eksi 18 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon ve tedarik sıkıntılarına yönelik endişelerle geriledi. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, nisanda eksi 18 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,6 puanlık düşüşle eksi 22,6 puana indi.

    Beklentiler de düşüşte

    Yatırımcılara yönelik Beklentiler Endeksi de 4,2 puan azalışla eksi 34 puana inerek Aralık 2008’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

    Mevcut Durum Endeksi ise eksi 5,5 puandan eksi 10,5 puana indi.

    Euro Bölgesi nde yatırımcı güveni, 23 ayın en düşük seviyesinde #1

    "Mayıs ayı başında ekonomide gerileme daha da derinleşti"

    Sentix açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının izlerinin ekonomik anlamda giderek daha görünür hale geldiği belirtilerek, ekonomik krizin tüm dünyada hissedildiğine vurgu yapıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Samsun'daki damat kayınvalidesini darbetti
    3. Sayfa

    Samsun'daki damat kayınvalidesini darbetti

    9 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    9 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir