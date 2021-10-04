Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 6 ayın en düşüğünde

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomik toparlanma sürecine yönelik endişelerin etkisiyle son 5 aydır sürdürdüğü inişte ekim ayında son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, eylülde 19,6 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2,7 puanlık düşüşle 16,9 puana geriledi.

YATIRIMCI GÜVEN ENDEKSİ BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, 18,6 puana gerilemesi yönündeydi. Ayrıca endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.

BEKLENTİ ENDEKSİ 1 PUAN DÜŞTÜ

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 9 puandan 8 puana inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Mevcut Durum Endeksi ise 30,8 puandan 26,3 puana indi.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik toparlanma süreci aksamaya devam ediyor. Devam eden ivme kaybı, genellikle yılın bu zamanında başlayan sonbahar canlanmasına işaret etmiyor." ifadelerini kullandı.

ALMANYA İÇİN ENDEKS 0,9 PUAN GERİLEDİ

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 0,9 puanlık düşüşle 20 puana geriledi. Endeksin 3 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.