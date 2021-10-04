Euro
10.3056
0.36%
Dolar
8.859
0.04%
Altın
498.83
-0.52%
Borsa
1.405
0.25%
Bitcoin
418.623
0.16%
EXEN Coin
20.42
2.15%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 6 ayın en düşüğünde

    Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomik toparlanma sürecine yönelik endişelerin etkisiyle son 5 aydır sürdürdüğü inişte ekim ayında son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.
    • AA
    • 04.10.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 6 ayın en düşüğünde

    Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, eylülde 19,6 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2,7 puanlık düşüşle 16,9 puana geriledi.

    YATIRIMCI GÜVEN ENDEKSİ BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

    Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, 18,6 puana gerilemesi yönündeydi. Ayrıca endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.

    BEKLENTİ ENDEKSİ 1 PUAN DÜŞTÜ

    Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 9 puandan 8 puana inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Mevcut Durum Endeksi ise 30,8 puandan 26,3 puana indi.

    Merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik toparlanma süreci aksamaya devam ediyor. Devam eden ivme kaybı, genellikle yılın bu zamanında başlayan sonbahar canlanmasına işaret etmiyor." ifadelerini kullandı.

    Euro Bölgesi nde yatırımcı güveni 6 ayın en düşüğünde #1

    ALMANYA İÇİN ENDEKS 0,9 PUAN GERİLEDİ

    Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 0,9 puanlık düşüşle 20 puana geriledi. Endeksin 3 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir