Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, salgındaki 4. dalgaya rağmen yılın ilk ayında yükseldi.

Berlin Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ocak ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay 13,5 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 1,4 puanlık artışla 14,9 puana yükseldi.

Endekse ilişkin beklenti, 12 puana gerilemesi yönündeydi. Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 13,8 puandan 13,5 puana indi.

MEVCUT DURUM ENDEKSİ ARTTI

Euro Bölgesi Mevcut Durum Endeksi 13,3 puandan 16,3 puana çıkarak Ekim 2021'den bu yana olan düşüşüne son verdi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, yeni yılda Omicron ve bununla artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen yatırımcıların, ekonomik toparlanmadaki ivmenin önümüzdeki dönemde durmasını beklemediğini belirterek, "Aksine, yatırımcıların beklentileri istikrar kazanıyor ve mevcut ekonomik durumun değerlendirilmesi dünya genelinde daha da iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Hussy, 2021'deki tedarik darboğazları ve kalıcı yüksek enflasyon oranlarının devam ettiğini, bunun da şirketlere zor anlar yaşattığını ve ekonomide belirli bir fren etkisi oluşturduğunu aktardı.

ALMANYA'DA YATIRIMCI GÜVENİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan, Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 2,6 puanlık artışla 17 puana yükseldi. Endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesinin ardından yükselişe geçmesi dikkati çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise 13,8'den puandan 19 puana çıktı.