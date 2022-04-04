Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düşüyor

Euro Bölgesi, ekonomisi güçlü ülkeler ve dayanışma içinde ülkeler bütünü anlamına gelirken yaşanan gelişmelerle yatırımcı güveninde sarsıntı yaşadı.

Rusya'nın Ukrayna'da devam ettirdiği savaşa yönelik endişeler, Euro Bölgesi'nin yatırımcı güven endeksine de yansıdı.

Frankfurt'ta bulunan Sentix, savaşın etkisiyle yatırımcı güveninin Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu.

YATIRIMCI GÜVENİ BİR AYDA 11 PUAN DÜŞTÜ

Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, martta eksi 7 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 11 puanlık düşüşle eksi 18 puana geriledi. Temmuz 2020'den beriki en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, eksi 9,2 puana gerilemesi yönündeydi.

GELECEK 6 AYA AİT BEKLENTİLERDE DE AZALDI

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 9 puan azalışla eksi 29,8 puana inerek Aralık 2011’den bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi ise 7,8 puandan eksi 5,5 puana geriledi.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı, Moskova’ya karşı yaptırımlar ve belirsizliklerin Euro Bölgesi ekonomisini resesyona doğru ittiği belirtildi.