Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, şubatta geriledi

Ocak ayında 1,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay eksi 0,2 puana düştü.

Avrupa'da koronavirüs salgınının ikinci dalgasında artan kısıtlamaların ekonomiye etkileri, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini geriletti.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ocakta 1,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,5 puanlık azalışla eksi 0,2 puana düştü. Beklenti, endeksin 1,9 puana yükselmesi yönündeydi.

BEKLENTİLER ENDEKSİ GERİLEDİ

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 33,5 puandan 31,5 puana geriledi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 26,5 puandan eksi 27,5 puana düştü.

AB AŞILAMA STRATEJİSİ YAVAŞ İLERLİYOR

Sentix’in açıklamasında, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik kapsamlı kısıtlamaların Euro Bölgesi'nin ekonomisinde iz bıraktığı vurgulanarak, salgında mücadelede Avrupa Birliği’nin (AB) aşılamada stratejisinin yavaş ilerlemesinin de ekonomideki toparlanmayı yavaşlattığına işaret edildi.

Açıklamada, “Bu gelişmelerle AB ekonomisi, şubatta toparlanma sürecini devam ettiren dünyanın diğer bölgeleri ile temasını kaybediyor.” ifadesine yer verildi.