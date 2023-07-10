Euro Bölgesi'nde yatırımcının güveni geriledi Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, temmuzda eksi 17 puan olarak beklenenden fazla düştü.

AA

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırımcının güven istatistikleri ekonominin nabzını tutuyor.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, temmuzda beklenenden fazla düşerek Kasım 2022'deki enerji krizinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, temmuzda eksi 17 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 5,5 puanlık düşüşle eksi 22,5 puana geriledi.

Beklenti, eksi 18 puandı

Kasım 2022'deki enerji krizinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin beklenti, 18 puana gerilemesi yönündeydi.

Beklentiler Endeksi eksi 24,5 puanda

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 18,3 puandan eksi 24,5 puana geriledi.

Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, eksi 28,4'te

Ekonomisi ihracata dayalı olan Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, temmuzda 7,3 puanlık düşüşle eksi 28,4'e gerileyerek Kasım 2022'den beri en düşük seviyesine indi.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'daki veriyi şöyle değerlendirdi:



