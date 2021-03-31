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    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında arttı

    Euro Bölgesi'nde, üçüncü dalganın yaşandığı mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.
    • AA
    • 31.03.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 13:40
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    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında arttı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3 oldu.

    EN YÜKSEK ENFLASYON ENERJİDE GERÇEKLEŞTİ

    Euro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 4,3 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 1,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

    Euro Bölgesi nde yıllık enflasyon mart ayında arttı #1

    ALMANYA'NIN MART AYI ENFLASYONU YÜZDE 2

    Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6, İspanya'da yüzde 1,2 olarak tahmin edildi.

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