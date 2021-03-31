Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında arttı

Euro Bölgesi'nde, üçüncü dalganın yaşandığı mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3 oldu.

EN YÜKSEK ENFLASYON ENERJİDE GERÇEKLEŞTİ

Euro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 4,3 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 1,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

ALMANYA'NIN MART AYI ENFLASYONU YÜZDE 2

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6, İspanya'da yüzde 1,2 olarak tahmin edildi.