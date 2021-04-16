Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yükseldi

Euro Bölgesi'nde, koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirlerinin devam ettiği mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin verileri yayınladı.

AB’DE ENFLASYON YÜZDE 1,3’TEN 1,7’YE ÇIKTI

Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,7'ye yükseldi.

EURO BÖLGESİ'NDEKİ ENFLASYON YÜZDE 0,9'DAN 1,3'E YÜKSELDİ

Euro Bölgesi'nde de şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3’e çıktı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mart ayında AB’de yüzde 1,2, Euro Bölgesi’nde yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 1,2 olarak ölçüldü.