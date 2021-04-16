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    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yükseldi

    Euro Bölgesi'nde, koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirlerinin devam ettiği mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.
    • AA
    • 16.04.2021 - 17:46
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    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yükseldi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin verileri yayınladı.

    AB’DE ENFLASYON YÜZDE 1,3’TEN 1,7’YE ÇIKTI

    Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,7'ye yükseldi.

    EURO BÖLGESİ'NDEKİ ENFLASYON YÜZDE 0,9'DAN 1,3'E YÜKSELDİ

    Euro Bölgesi'nde de şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3’e çıktı.

    Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mart ayında AB’de yüzde 1,2, Euro Bölgesi’nde yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

    Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

    Euro Bölgesi nde yıllık enflasyon mart ayında yükseldi #1

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