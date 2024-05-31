Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 oldu Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda beklentinin üzerinde yüzde 2,6 olarak belirlendi.

AA

Koronavirüs salgını sonrasında dünyada artar enflasyon oranlarının düşmesi için mücadele sürüyor.

Bu aşamada Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, mayısta 2,6’ya yükseldi. TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon beklentiyi aştı

Piyasa beklentileri mayısta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun da yüzde 0,2 olması yönündeydi.

En yüksek yıllık fiyat artışı hizmetlerde

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında; en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,1 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmet sektörünü yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,3 ile enerji ürünleri izledi.

Çekirdek enflasyon

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon mayısta Belçika'da yüzde 4,9, Hırvatistan'da 4,3, Portekiz'de 3,9, İspanya'da 3,8, Almanya'da 2,8, Fransa'da 2,7 ve İtalya'da yüzde 0,8 olarak tespit edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)