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    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda arttı

    Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 seviyesine yükseldi.
    • AA
    • 19.05.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 12:31
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    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda arttı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), küresel piyasaların yakından takip ettikleri veri olan Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonu bilgilerini yayınladı.

    AB'DE ENFLASYON YÜZDE 2'YE ÇIKTI

    Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıktı.

    EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON YÜZDE 1,6'YA YÜKSELDİ

    Euro Bölgesi'nde de martta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,6 seviyesine ulaştı.

    Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın nisan ayında AB’de yüzde 0,7, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

    Euro Bölgesi nde yıllık enflasyon nisanda arttı #1

    ALMANYA'DA ENFLASYON YÜZDE 2,1

    Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 2,1, İspanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,6 ve İtalya'da yüzde 1 olarak ölçüldü.

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