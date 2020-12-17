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- Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında gerçekleşti
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında gerçekleşti
- AA
- 17.12.2020 - 14:33
Koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıldığı kasım ayında, yapılan destekler de Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı yıllık enflasyon verilerine yansıdı.
EURO BÖLGESİ'NDE EKSİ ENFLASYON
Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı seviyeyi korudu. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.
AB’DE 0,2 ENFLASYON
Avrupa Birliği'nde (AB) ise ekim ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 0,2’ye indi
Enflasyon, kasım ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,1, Estonya’da yüzde eksi 1,2, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde eksi 1,1, İrlanda’da yüzde eksi 1, İspanya’da yüzde eksi 0,8, Almanya’da yüzde eksi 0,7, İtalya’da yüzde eksi 0,3, Fransa'da yüzde 0,2 seviyesinde belirlendi.