Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında gerçekleşti

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

Koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıldığı kasım ayında, yapılan destekler de Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı yıllık enflasyon verilerine yansıdı.

EURO BÖLGESİ'NDE EKSİ ENFLASYON

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı seviyeyi korudu. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

AB’DE 0,2 ENFLASYON

Avrupa Birliği'nde (AB) ise ekim ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 0,2’ye indi

Enflasyon, kasım ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,1, Estonya’da yüzde eksi 1,2, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde eksi 1,1, İrlanda’da yüzde eksi 1, İspanya’da yüzde eksi 0,8, Almanya’da yüzde eksi 0,7, İtalya’da yüzde eksi 0,3, Fransa'da yüzde 0,2 seviyesinde belirlendi.