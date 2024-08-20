Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yükseldi Bugün küresel piyasaların odağında olan Euro Bölgesi ve AB enflasyon verileri Eurostat tarafından açıklandı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,6'ya çıktı.

TÜFE, temmuzda aylık bazda sıfır oldu.

SONUÇ BEKLENTİLERLE AYNI

Piyasa beklentileri, temmuzda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun yüzde sıfır olması yönündeydi.

Böylece açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde eksi 0,2 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise haziranda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi. AB'de TÜFE temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak tespit edildi.

EN YÜKSEK YILLIK ENFLASYON HİZMETLERDE

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,82 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,45 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,19 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,12 ile enerji ürünleri izledi.

AB'DE EN YÜKSEK ENFLASYON ROMANYA'DA

AB uyumlu verilere göre temmuzda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,8 ile Romanya, yüzde 5,4 ile Belçika ve yüzde 4,1 ile Macaristan oldu.

Temmuz enflasyonu Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 2,7, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,9 seviyesinde belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)