Euro Bölgesi'ndeki kredi talebinde keskin düşüş var Kredi talebi, ekonomide gelinen aşamayı işaret ediyor. Avrupa Merkez Bankası, kredi talebinin Euro Bölgesi'nde düştüğünü belirtiyor.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz 2023'e ilişkin Banka Kredi Anketi'nin sonuçları yayınlandı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde hem firmalar hem de hanehalkının kredi talebi keskin şekilde azaldı ve bankaların şirketlere yönelik kredi onaylama süreçlerindeki şartlar bu yılın ikinci çeyreğinde sıkılaştırıldı.

Piyasada, bankaların takipteki kredilere yönelik endişesi artıyor.

Euro Bölgesi bankalarının, takipteki kredilere yönelik endişesi artarken, bankaların kredilere yönelik risk algısı yükseldi ve risk toleransları azaldı.

Kredi talebini ekonomik görünüm etkiledi

Ekonomik görünüm, yüksek risk algısının ana nedeni olurdu.

Üçüncü çeyrek beklentileri kredide sıkılaştırmayı gösteriyor

Bankaların kredi süreçlerindeki şartların bu yılın üçüncü çeyreğinde de sıkılaştırılması bekleniyor.

Artan faiz oranları kredi talebini geriletti

Bölgedeki firmaların kredi talebinde keskin bir düşüş yaşanırken, artan faiz oranları, azalan kredi talebinin ana etkeni olarak ön plana çıktı.

Tüketici güveni düşük

Artan faiz oranlarının yanı sıra düşük tüketici güveni nedeniyle tüketici kredisi ve hanehalkına verilen diğer kredilere olan talepte de net düşüş yaşanıyor.

Kredi talebi düşüşünde konut kredisi başı çekiyor

Söz konusu düşüşün başta konut kredisi olmak üzere devam etmesi bekleniyor.