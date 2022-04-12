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    Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi artıyor

    Euro Bölgesi'nde gerçekleştirilen banka kredisi anketinin sonuçlarına göre, bölgedeki kredi talebinin yükselmesi beklentisi doğdu.
    • AA
    • 12.04.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 15:35
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    Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi artıyor

    Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomilerin çeşitli açılardan etkilediği gibi, Euro Bölgesi'ndeki bankaların kredi taleplerini etkiliyor.

    Bölgedeki bankaların, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak artan risklerle kredi şartlarını ilk çeyrekte sıkılaştırdığı ve şirketlerin kredi talebinin yılın ikinci çeyreğinde artmaya devam etmesinin beklediği bildirildi.

    ECB, Euro Bölgesi'nde bankaların katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin yılın ilk çeyreğini kapsayan raporu yayınladı.

    Şirketlerin kredi talebi yılın ilk çeyreğinde arttı

    Rapora göre, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi yılın ilk çeyreğinde artış kaydetti.

    ECB'den rapora ilişkin yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinde şirketlerin kredi taleplerinin işletme sermayesi finansmanı ihtiyacıyla arttığı belirtildi.

    Euro Bölgesi ndeki şirketlerin kredi talebi artıyor #1

    Konut kredisi talebinde net düşüş var

    Açıklamada, "Bankalar, 2022'nin ikinci çeyreğinde şirketlerin kredi talebindeki net artışın devam etmesini ancak konut kredisi talebinde net düşüş ve tüketici kredisi talebinin de genel olarak sabit kalmasını bekliyor." denildi.

    Anket 151 bankanın katılımı ile yapıldı

    Eurosystem'in Euro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 7-22 Mart'ta yapılan son anket, 151 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.


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