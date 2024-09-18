Euro Bölgesi'nin ağustos ayı enflasyonu belli oldu Euro Bölgesi'nde ağustos ayında tüketici fiyat endeksi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,2'ye geriledi.

Haber Merkezi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık yüzde 2,6 iken, ağustosta yüzde 2,2'ye indi.

TÜFE, ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,1 oldu.

BEKLENTİ

Piyasa beklentileri, ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2, aylık enflasyonun ise yüzde 0,2 olması yönündeydi.

Yıllık bazda tüketici fiyatları piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

HİZMET ENFLASYONU YÜKSEK

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,88 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 0,46 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,11 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,29 ile enerji ürünleri izledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise ağustosta yıllık yüzde 2,8, aylık yüzde 0,3 seviyesinde ölçüldü.

AB ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ

AB'de temmuzda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,4'e geriledi. AB'de TÜFE ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak tespit edildi.

AB'DE EN YÜKSEK ENFLASYON ROMANYA'DA

AB uyumlu verilere göre ağustosta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,3 ile Romanya, yüzde 4,3 ile Belçika ve yüzde 4 ile Polonya oldu.

Ağustos yıllık enflasyonu İtalya'da yüzde 1,2, Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 2,2 ve İspanya'da yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.