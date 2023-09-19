Euro Bölgesi'nin ağustos enflasyonu yüzde 5,2 oldu Euro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE verisi yayınlandı. Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

ensonhaber.com Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin enflasyon verisini paylaştı. Temmuz ayında yüzde 5,3 olan Euro Bölgesi'nin yıllık enflasyonu ağustosta yüzde 5,2'ye geriledi. Enflasyon rakamı, beklentiler doğrusunda gerçekleşti. Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 5,3, aylık yüzde 0,6 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verilerden düşük seviyede gerçekleşti. Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,41'i hizmetler, yüzde 1,98'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,19'u enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı. Macaristan'da enflasyon yüzde 14,2 Yıllık enflasyon, ağustosta Macaristan'da yüzde 14,2, Çekya'da yüzde 10,1, Slovakya'da yüzde 9,6, Polonya'da yüzde 9,5 ve Romanya'da yüzde 9,3 oldu. Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya'da yüzde 6,4, Fransa'da yüzde 5,7 ve İtalya'da yüzde 5,5 seviyesinde ölçüldü. AB'de ise temmuzda yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 5,9 seviyesinde belirlendi.

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