Euro Bölgesi'nin enflasyonu aralıkta yüzde 9,2 oldu

Euro Bölgesi'nin aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon rakamların yüksek enerji fiyatlarının etkisinde kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı veriye göre, Euro Bölgesi'nin enflasyon ile mücadelesi, aralık aylık enflasyonunun sınırlı düşmesini sağladı.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi.

Eurostat'ın öncü verilerine göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 seviyesine geriledi.

En yüksek yıllık enflasyon enerjide

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 25,7 ile enerjide gerçekleşti.

Enerjiyi, yüzde 13,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,4 ile hizmetler izledi.

Letonya'da enflasyon yüzde 20,7

AA'nın haberine göre; AB uyumlu verilere göre enflasyon, aralık ayında Letonya'da yüzde 20,7, Litvanya'da yüzde 20, Estonya'da yüzde 17,5, Slovakya'da yüzde 15, İtalya'da yüzde 12,3, Hollanda'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,8, Avusturya'da yüzde 10,5, Belçika'da yüzde 10,2, Portekiz'de yüzde 9,8, Almanya'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,9, İrlanda'da yüzde 8,2, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 7,6, Malta'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 6,7, Lüksemburg'da yüzde 6,2 ve İspanya'da yüzde 5,6 seviyesinde belirlendi.